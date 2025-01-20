Разговоры о важном: тема на 20 января 2025 года

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 20 декабря 2024 года, будет посвящен теме Дню студента.

Историю праздник ведет еще с 18 века. 25 января 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». Указ Президента России от 2005 года официально утвердил праздник российских студентов.

Цель урока — формирование у обучающихся представлений о студенчестве как этапе взросления, о специфике студенческих лет и качествах студента. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Фото: разговорыоважном.рф.