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Разговоры о важном: тема на 20 января 2025 года

Сегодня, 11:14 Автор: Андрей Моисеев




Разговоры о важном 20 января 2025

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 20 декабря 2024 года, будет посвящен теме Дню студента.

Историю праздник ведет еще с 18 века. 25 января 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». Указ Президента России от 2005 года официально утвердил праздник российских студентов.

Цель урока — формирование у обучающихся представлений о студенчестве как этапе взросления, о специфике студенческих лет и качествах студента. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Фото: разговорыоважном.рф.
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