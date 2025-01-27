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Разговоры о важном: тема на 27 января 2025 года

Вчера, 08:00 Автор: Андрей Моисеев




Разговоры о важном 27 января 2025

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 27 января 2025 года, будет посвящен Году защитника Отечества.

Президент Российской Федерации 16 января 2025 года подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года защитника Отечества».

Цель урока — развитие у обучающихся представлений о роли защитников Отечества в сохранении независимости и единства страны, о значении Дней воинской славы России, понимания необходимости сохранения исторической памяти и преемственности поколений, защиты общенациональных  интересов и ценностей. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Фото: разговорыоважном.рф.
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