Разговоры о важном: тема на 27 января 2025 года

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 27 января 2025 года, будет посвящен Году защитника Отечества.

Президент Российской Федерации 16 января 2025 года подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года защитника Отечества».

Цель урока — развитие у обучающихся представлений о роли защитников Отечества в сохранении независимости и единства страны, о значении Дней воинской славы России, понимания необходимости сохранения исторической памяти и преемственности поколений, защиты общенациональных интересов и ценностей. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Фото: разговорыоважном.рф.