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Где находится Покровск на карте Донецкой области

Вчера, 10:49 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Покровск на карте Донецкой области

Покровск на карте ДНР

Если смотреть на карту Донецкой области, Покровск (до 2016 года — Красноармейск) расположен к северо-западу от областного центра на расстоянии 53 км.

Население города ранее составляло 24 тысячи человек. Покровск ранее являлся центром угольной промышленности Украины. В городе расположены узловая железнодорожная станция и автомагистраль «Европейский маршрут E50».

23 января. Спецподразделение украинской полиции «Белый ангел» начало насильственный вывоз детей с территории Красноармейска (Покровска), передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Фото: Google Карты.
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