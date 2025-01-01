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875-й гол Овечкина — сколько шайб до рекорда Гретцки

Вчера, 09:00 Автор: Андрей Моисеев




Статистика Овечкина в НХЛ на сегодня

Продолжаем считать голы Александра Овечкина. Свой первый гол за океаном хоккеист забил 6 октября 2005 года в ворота «Коламбуса». На сегодня на счету капитана «Вашингтона» 875 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче с «Сиэтлом», который состоялся в ночь на 24 января, Овечкин забил шайбу в конце третьего периода.

Сколько шайб до рекорда Гретцки

Чтобы догнать лучшего снайпера за всю историю Уэйна Гретцки, Овечкину необходимо забить 19 шайб.

В первой тройке самых результативных расположились следующие хоккеисты:

1. Гретцки — 894 (1487 игр)
2. Овечкин — 875 (1458)
3. Горди Хоу — 801 (1767)

Наибольшую результативность Александр показал в свой третий сезон за океаном (65). В девяти сезонах форвард столичного клуба забил 50 и более раз. В истории лиги столько раз за регулярный чемпионат забивали Уэйн Гретцки и Майк Босси.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Ванкувера» 26 января (06:00 мск).
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    Источник: HR Новости







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