HR Новости

Карта с городами Украины и областями на русском

Сегодня, 09:07 Автор: Андрей Моисеев




Карта Украины и граница с Россией на карте с областями

Граница России и Украины:

Граница России и Украины

Карта Украины с областями и крупными городами. Красным цветом на карте (фото 2) указана граница России и Украины с учетом вхождения в РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Примерная протяженность границы между двумя странами составляет более 2000 км. Сухопутная во времена СССР между двумя республиками имела длину 1974 км.

Со стороны России с Украиной граничат новые территории, а также Брянская, Курская и Белгородские области.

Фото: Google Карты.
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  • Где находится Брянская область на карте России
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    Источник: HR Новости







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