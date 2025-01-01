Лучшие бомбардиры НХЛ 2024/2025 на сегодня: Кучеров — третий Сегодня, 09:32 Автор: Андрей Моисеев









Список лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 по состоянию на 25 января возглавляет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. На счету хоккеиста 19 шайб в 56 передач (75 очков). Второе место занимает немец Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 74 (35+39), на третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров расположился Никита Кучеров из «Тампа-Бэй» — 73 (23+50). На четвертом месте находится канадец Митч Марнер из «Торонто» — 67 (15+52), замыкает пятерку лидеров форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид — 65 (20+45). Второй бомбардир среди россиян, Кирилл Марченко из «Коламбуса», расположился на 21-м месте — 52 (19+33). Фото: NHL.com

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Источник: HR Новости











