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Лучшие бомбардиры НХЛ 2024/2025 на сегодня: Кучеров — третий

Сегодня, 09:32 Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров

Список лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 по состоянию на 25 января возглавляет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. На счету хоккеиста 19 шайб в 56 передач (75 очков).

Второе место занимает немец Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 74 (35+39), на третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров расположился Никита Кучеров из «Тампа-Бэй» — 73 (23+50).

На четвертом месте находится канадец Митч Марнер из «Торонто» — 67 (15+52), замыкает пятерку лидеров форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид — 65 (20+45).

Второй бомбардир среди россиян, Кирилл Марченко из «Коламбуса», расположился на 21-м месте — 52 (19+33).

Фото: NHL.com
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    Источник: HR Новости







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