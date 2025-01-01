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Роскачество назвало худшие марки энергетиков

Сегодня, 14:32 Автор: Андрей Моисеев




Детям не стоит пить энергетики

Исследование Роскачества должно серьезно насторожить людей, употребляющих энергетические напитки. Оно показало, что некоторым маркам не стоить доверять из-за плохого качества, сообщает официальный сайт организации.

Этим грешат многие марки, которые представлены на российском рынке. 20 торговых марок были исследованы по 57 характеристикам.

В баночке Bombbar присутствуют дрожжи. Также обнаружена сорбиновая кислота, но данный компонент не указан на упаковке.

В Lit Energy присутствуют незаявленные синтетические красители. В «Самокате» эксперты нашли таурин, хотя производитель забыл о нем указать. У PulseUp указан на этикетке L-карнитин, но его нет в самом напитке.

Стоит отметить, что многие марки, такие как Red Bull, Adrenaline Rush, «Армия России», «Байкал», соответствуют всем заявленным параметрам.

Помните, детям не стоит пить энергетики. Даже в качественных марках превышены суточные нормы потребления кофеина и сахара.

Фото: Times.
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