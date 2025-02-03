Разговоры о важном: тема на 3 февраля 2025 года

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 3 февраля 2025 года, будет посвящен теме «Бизнес и технологическое предпринимательство».

Цель урока — развитие у обучающихся представлений о том, какое значение имеет использование цифровой экономики для развития страны, понимания значимости технологического предпринимательства для будущего страны и ее технологического суверенитета. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Фото: разговорыоважном.рф.