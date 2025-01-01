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«Первый отдел» 4 сезон: дата выхода, смотреть сериал онлайн

Сегодня, 08:24 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Первый отдел 4 сезон

Российский детективный сериал, который рассказывает о рабочих буднях строгого следователя Юрия Брагина и харизматичного опера Михаила Шибанова.

Премьера 4 сезона сериала «Первый отдел» состоится 3 февраля 2025 года на телеканале НТВ. Всего в новом сезоне будет показано 30 эпизодов.

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась на телеканале НТВ 16 ноября 2020 года. Заключительная серия дебютного сезона вышла 27 ноября. В 1 сезоне было снято 20 серий.

1 сезон: 16 — 27 ноября 2020 (20 серий)

2 сезон: 9 — 17 марта 2022 (20 серии)

3 сезон: 2 — 19 октября 2023 (24 серии)

Смотреть онлайн 1-3 сезоны сериала «Первый отдел» можно на платформе Иви.

Жанр - детектив.

Страна — Россия.

Режиссер — Денис Нейманд.

Актеры — Актеры — Иван Колесников, Сергей Жарков, Елена Вожакина, Сергей Комаров, Олег Андреев, Владимир Литвинов.

Фото: НТВ.
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    Источник: HR Новости







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