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Эксперты назвали стоимость самой дешевой квартиры в Москве

Сегодня, 10:31 Автор: Андрей Моисеев




Самые дешевые квартиры в Москве

Эксперты компании «Метриум» назвали стоимость самой дешевой квартиры в столице России Москве.

Самой дешевой оказалась новая однушка в новой Москве в районе Внуково. Малогабаритную квартиру площадью 19,5 кв. м предлагают за 4,4 млн рублей, сообщает издание «Газета.Ru».

По 4,7 млн рублей за 23,36 квадратных метра и 21,1 кв. м стоят объекты в поселении Филимонковское.

Как отмечается, новостройки в Новой Москве в среднем на 23% дешевле, чем доступные объекты в исторических границах столицы.

Фото: Google Карты.
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