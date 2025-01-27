Эксперты назвали стоимость самой дешевой квартиры в Москве Сегодня, 10:31 Автор: Андрей Моисеев









Эксперты компании «Метриум» назвали стоимость самой дешевой квартиры в столице России Москве. Самой дешевой оказалась новая однушка в новой Москве в районе Внуково. Малогабаритную квартиру площадью 19,5 кв. м предлагают за 4,4 млн рублей, сообщает издание «Газета.Ru». По 4,7 млн рублей за 23,36 квадратных метра и 21,1 кв. м стоят объекты в поселении Филимонковское. Как отмечается, новостройки в Новой Москве в среднем на 23% дешевле, чем доступные объекты в исторических границах столицы. Фото: Google Карты.

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