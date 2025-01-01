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Показать Покровск (Красноармейск) на карте Донецкой области

Сегодня, 12:33 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Покровск Красноармейск на карте Донецкой области

Покровск на карте ДНР

Карта Красноармейска

Если смотреть на карту Донецкой области, Покровск (до 2016 года — Красноармейск) расположен к северо-западу от областного центра на расстоянии 53 км.

Население города ранее составляло 24 тысячи человек. Покровск ранее являлся центром угольной промышленности Украины. В городе расположены узловая железнодорожная станция и автомагистраль «Европейский маршрут E50».

28 января. ВСУ начали уничтожать Красноармейск (Покровск), нанося удары по городу, не покидая его черты, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Фото: Google Карты.
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