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Где находится Торопец на карте Тверской области

Сегодня, 07:12 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Торопец на карте

Торопец на карте Тверской области

Если смотреть на карту, Торопец находится к западу от Твери, на расстоянии 260 километров от областного центра.

Население одного из самых древних городов Тверской области составляет более 11 тысяч человек.

29 января. Дежурными силами ПВО Минобороны России в Торопецком районе сбито шесть беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram-канале гебернатор региона Игорь Руденя.

Как сообщал в 2018 году РИА Новости, в городе Торопец находится арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

Фото: Google Карты.
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