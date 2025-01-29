Показать на карте место авиакатастрофы в Вашингтоне

Самолет Bombardier CRJ700, на борту которого находились 64 человека (60 пассажиров и 4 члена экипажа), столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в небе над Вашингтоном, сообщает The Washington Post.

Пассажирский лайнер следовал из города Уичито, штат Канзас, в аэропорт имени Рональда Рейгана, вертолет следовал с базы, расположенной в 40 километрах от столицы США.

На борту Black Hawk находились трое военных, вертолет совершал тренировочный полет. После столкновения Bombardier оказался разрушен, его обломки разбросаны по акватории реки Потомак.

Видео момента столкновения публикует Telegram-канал Mash.

09:00 мск. Спасатели достали из реки тела 18 жертв авиакатастрофы.

Фото: Google Карты.