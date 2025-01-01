Российские фигуристы Шишкова и Наумов были на борту разбившегося самолета в США

Российские фигуристы Вадим Наумов и Евгения Шишкова были на борту самолета, который потерпел крушение в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал Mash.

В городе Уичито, штат Канзас, проходил в эти дни чемпионат США по фигурному катанию.

Евгения Шишкова родилась в 1972 году в Ленинграде, Вадим Наумов родился в Ленинграде в 1969 году. Пара в 1994-м выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, который проходил в японском городе Тиба.

Через год спортсмены поженились, а еще через три года, в 1998-м, переехали в США и работали там тренерами.

Сын фигуристов Максим принимал участие в чемпионате США и третий год подряд занял четвертое место. Спортсмен также мог находится на борту разбившегося самолета.

На рейсе American Airlines из Уичито находились как минимум 14 фигуристов.

Фото: Mash.