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Статистика Овечкина — сколько шайб до рекорда Гретцки

Сегодня, 08:19 Автор: Андрей Моисеев




Статистика Овечкина в НХЛ на сегодня

Продолжаем считать голы Александра Овечкина. Свой первый гол за океаном хоккеист забил 6 октября 2005 года в ворота «Коламбуса». На сегодня на счету капитана «Вашингтона» 876 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче с «Оттавой», который состоялся в ночь на 31 января, Овечкин забил шайбу в середине третьего периода.

Сколько шайб до рекорда Гретцки

Чтобы догнать лучшего снайпера за всю историю Уэйна Гретцки, Овечкину необходимо забить 18 шайб.

В первой тройке самых результативных расположились следующие хоккеисты:

1. Гретцки — 894 (1487 игр)
2. Овечкин — 876 (1461)
3. Горди Хоу — 801 (1767)

Наибольшую результативность Александр показал в свой третий сезон за океаном (65). В девяти сезонах форвард столичного клуба забил 50 и более раз. В истории лиги столько раз за регулярный чемпионат забивали Уэйн Гретцки и Майк Босси.

Фото: thn.com
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    Источник: HR Новости







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