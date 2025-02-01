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Елец на карте Липецкой области: 540 домов остались без света в Елецком районе

Сегодня, 18:31 Автор: Андрей Моисеев




Где находится на карте Липецкая область

Карта Липецкой области

Если смотреть на карту, Липецкая область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы России до областного центра Липецка составляет 373 км.

Население Липецка — 485 тысяч человек.

Липецкая область не имеет границы с Украиной, минимальное расстояние от границы области до Украины составляет 202 километра.

1 февраля. В Липецкой области 540 домов остались без света, воды и мобильной связи после падения отработанной ступени авиационного ракетного комплекса в одной из деревень Елецкого района, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Google Карты.
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