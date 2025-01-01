День победы в Сталинградской битве, Ефимов день, День сурка: праздники в России и мире 2 февраля

В России и мире 2 февраля 2025 года отмечают следующие праздники, в том числе народные.
— Дeнь paзгpoмa нeмeцкo-фaшиcтcкиx вoйcк в Cтaлингpaдcкoй битвe
В этот день 1943 года советские войска завершили разгром действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск.
— Ефимов день
Почтение памяти святого Евфимия. На этот день часто назначают дату свадьбы, потому что не за горами Великий Пост. С давних пор считается, что человек, рожденный 2 февраля, не доживает до седин.
— День сурка (в США, Канаде)
В этот день сурок вылезает из норы и предсказывает, когда наступит весна, сообщает Life.ru.
— Дeнь eжa
Аналогичный Дню сурка праздник, только на этот раз будят спящих ежей.
— День буквы Ы
Цель праздника — подчеркнуть важность этой буквы для русского алфавита.