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День победы в Сталинградской битве, Ефимов день, День сурка: праздники в России и мире 2 февраля

Сегодня, 00:29 Автор: Андрей Моисеев




В России и мире 2 февраля 2025 года отмечают следующие праздники, в том числе народные.

— Дeнь paзгpoмa нeмeцкo-фaшиcтcкиx вoйcк в Cтaлингpaдcкoй битвe

В этот день 1943 года советские войска завершили разгром действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск.

— Ефимов день

Почтение памяти святого Евфимия. На этот день часто назначают дату свадьбы, потому что не за горами Великий Пост. С давних пор считается, что человек, рожденный 2 февраля, не доживает до седин.

— День сурка (в США, Канаде)

В этот день сурок вылезает из норы и предсказывает, когда наступит весна, сообщает Life.ru.

— Дeнь eжa

Аналогичный Дню сурка праздник, только на этот раз будят спящих ежей.

— День буквы Ы

Цель праздника — подчеркнуть важность этой буквы для русского алфавита.
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    День победы в Сталинградской битве, Ефимов день, День сурка: праздники в России и мире 2 февраля
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