HR Новости

Где находится Новоселидовка на карте Донецкой области

Сегодня, 09:43 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Новоселидовка на карте Донецкой области

Новоселидовка карте ДНР

Если смотреть на карту Донецкой области, село Новоселидовка расположено в Покровском районе, в 7 километрах к северу от Курахово.

В населенном пункте ранее проживали 999 человек.

Пленный украинский военный солдат сообщил о приказе командования убивать в Новоселидовке в ДНР всех людей младше 40 лет, сообщает РИА Новости.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоселидовка в ДНР 19 ноября 2024 года.

Накануне ВС РФ освободили Новоалексеевку в Донецкой области.

Фото: Google Карты.
  • Где находится Вознесенка на карте Донецкой области
  • Где находится Новоалексеевка на карте Донецкой области
    •













    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Ставки на спорт в Фонбет


    Где находится Новоселидовка на карте Донецкой области
    Шайбы Овечкина — сколько до рекорда Гретцки
    Карта Курской области: граница с Украиной, районы
    День победы в Сталинградской битве, Ефимов день, День сурка: праздники в России и мире 2 февраля
    Где находится Суджа на карте Курской области
    Елец на карте Липецкой области: 540 домов остались без света в Елецком районе
    Карта Курской области: потери ВСУ, освобожден 1 населенный пункт за неделю
    Где находится Крымское на карте Донецкой области
    Где находится Двуречная на карте Харьковской области
    Авиакатастрофа в Филадельфии: показать на карте США


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru