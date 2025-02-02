Если смотреть на карту Донецкой области, село Новоселидовка расположено в Покровском районе, в 7 километрах к северу от Курахово.

В населенном пункте ранее проживали 999 человек.

Пленный украинский военный солдат сообщил о приказе командования убивать в Новоселидовке в ДНР всех людей младше 40 лет, сообщает РИА Новости.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоселидовка в ДНР 19 ноября 2024 года.

Накануне ВС РФ освободили Новоалексеевку в Донецкой области.

Фото: Google Карты.