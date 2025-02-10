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Разговоры о важном: тема на 10 февраля 2025 года

Сегодня, 11:01 Автор: Андрей Моисеев




Разговоры о важном 10 февраля 2025

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 10 февраля 2025 года, будет посвящен теме «Арктика – территория развития».

Цель урока — развитие у обучающихся представлений о том, какое значение имеет Арктика для развития России и почему важно осваивать этот регион; знакомство с российскими исследователями Арктики, атомным ледокольным флотом и проектами развития этой территории. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Фото: разговорыоважном.рф.
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