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Где находится ЖК «Алые паруса» на карте Москвы

Сегодня, 11:02 Автор: Андрей Моисеев




Где находится ЖК Алые паруса на карте Москвы

Если смотреть на карту Москвы, ЖК «Алые паруса» находится на северо-западе столицы, на Авиационной улице, рядом с метро Щукинская.

3 февраля. Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле дома в жилом комплексе «Алые паруса», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

Взрыв в «Алых парусах»  — предварительно, покушение на главу Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Мужчина ранен, его увезли в реанимацию, передает Telegram-канал Mash. Позднее стало известно, что Саркисян скончался в реанимации, не приходя в сознание, от множественных ранений.

Фото: Google Карты.
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