Где находится ЖК «Алые паруса» на карте Москвы

Если смотреть на карту Москвы, ЖК «Алые паруса» находится на северо-западе столицы, на Авиационной улице, рядом с метро Щукинская.

3 февраля. Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле дома в жилом комплексе «Алые паруса», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

Взрыв в «Алых парусах» — предварительно, покушение на главу Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Мужчина ранен, его увезли в реанимацию, передает Telegram-канал Mash. Позднее стало известно, что Саркисян скончался в реанимации, не приходя в сознание, от множественных ранений.

Фото: Google Карты.