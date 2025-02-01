HR Новости

«Подслушано в Рыбинске» (2025): смотреть сериал онлайн, дата выхода

Сегодня, 14:00 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Подслушано в Рыбинске

В один момент событие переворачивает жизнь журналиста небольшой провинциальной газеты. К Юре во время эпилептических припадков приходят видения, которые предсказывают убийства, происходящие в Рыбинске.

Интересный факт: сценарист Иван Баранов, который работал также над сериалами «Капельник» и «Гости из прошлого», родом из Рыбинска.

Премьера сериала «Подслушано в Рыбинске» состоялась 30 января 2025 года в онлайн-кинотеатрах PREMIER и START. Новые серии выходят еженедельно по четвергам. Всего в сериале 8 эпизодов.

Дата выхода новых серий:

3 серии — 6 февраля

4 серии — 13 февраля

5 серии — 20 февраля

Смотреть бесплатно первую серию в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Жанр — детектив, комедия, триллер.

Режиссер — Петр Тодоровский.

Страна — Россия.

Актеры — Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Михаил Кремер, Варвара Володина, Юлия Хлынина, Сергей Дьяков.

Фото: START.
  • «Против всех» 3 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
  • «Первый номер» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Ставки на спорт в Фонбет


    «Первый отдел» 4 сезон: дата выхода, смотреть сериал онлайн
    «Подслушано в Рыбинске» (2025): смотреть сериал онлайн, дата выхода
    Где находится ЖК «Алые паруса» на карте Москвы
    Дроны ВСУ долетели до Волгограда: показать на карте, сколько километров
    Разговоры о важном: тема на 10 февраля 2025 года
    Где находится Новоселидовка на карте Донецкой области
    Шайбы Овечкина — сколько до рекорда Гретцки
    Карта Курской области: граница с Украиной, районы
    День победы в Сталинградской битве, Ефимов день, День сурка: праздники в России и мире 2 февраля
    Где находится Суджа на карте Курской области


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru