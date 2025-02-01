«Первый отдел» 4 сезон: дата выхода, смотреть сериал онлайн Сегодня, 14:22 Автор: Андрей Моисеев









Российский детективный сериал, который рассказывает о рабочих буднях строгого следователя Юрия Брагина и харизматичного опера Михаила Шибанова. Премьера 4 сезона сериала «Первый отдел» состоится 3 февраля 2025 года на телеканале НТВ. Всего в новом сезоне будет показано 30 эпизодов. Сколько сезонов и серий в сериале Премьера сериала состоялась на телеканале НТВ 16 ноября 2020 года. Заключительная серия дебютного сезона вышла 27 ноября. В 1 сезоне было снято 20 серий. 1 сезон: 16 — 27 ноября 2020 (20 серий) 2 сезон: 9 — 17 марта 2022 (20 серии) 3 сезон: 2 — 19 октября 2023 (24 серии) Смотреть онлайн 1 и 2 серии сериала «Первый отдел» можно на телеканале НТВ 3 февраля в 20:00 мск. 1-3 сезоны доступны для просмотра на платформе Иви. Жанр - детектив. Страна — Россия. Режиссер — Денис Нейманд. Актеры — Актеры — Иван Колесников, Сергей Жарков, Елена Вожакина, Сергей Комаров, Олег Андреев, Владимир Литвинов. Фото: НТВ.

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Источник: HR Новости











