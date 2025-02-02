Масленица в 2025 году: какого числа начинается, традиции

Начало Масленицы зависит от даты празднования Пасхи. В 2025 году Масленица начнется в понедельник 24 февраля и завершится в воскресенье 2 марта.

Древний славянский праздник, исторические корни которого уходят в дохристианские времена, посвящен наступлению весны. С установлением христианства Масленица утратила свой первоначальный смысл и приходится на неделю, предшествующую Великому посту, сообщает РИА Новости.

Традиции праздника — выпечка блинов, пляски, и хороводы, борьба «стенка на стенку», сжигание в последний день чучела зимы.

Прощеное воскресенье — заключительный день перед началом Великого поста, совпадает с последним днем Масленицы. Люди просят у родных, друзей и знакомых прощения. В этот день многие отправляются в баню, чтобы очиститься от грехов.

Фото: РИА Новости.