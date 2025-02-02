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Масленица в 2025 году: какого числа, суть праздника

Сегодня, 07:47 Автор: Андрей Моисеев




Масленица в 2025 году

Начало Масленицы зависит от даты празднования Пасхи. В 2025 году она начнется в 24 февраля и завершится в последний день недели 2 марта.

Масленица — древний славянский праздник, исторические корни которого уходят в дохристианские времена, посвящен наступлению весны. С установлением христианства Масленица утратила свой первоначальный смысл и приходится на неделю, предшествующую Великому посту, сообщает РИА Новости.

Суть праздника: в эти дни люди пекут блины, устраивают пляски и хороводы, а в последний день сжигают чучело зимы.

Прощеное воскресенье — заключительный день перед началом Великого поста, совпадает с последним днем Масленицы. Люди просят у родных, друзей и знакомых прощения. В этот день многие отправляются в баню, чтобы очиститься от грехов.

Фото: РИА Новости.
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