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Лучшие бомбардиры НХЛ 2024/2025: Кучеров — третий

Сегодня, 09:16 Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров

Список лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 по состоянию на 5 февраля возглавляет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. На счету хоккеиста 20 шайб в 60 передач (80 очков).

Второе место занимает немец Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 79 (37+42), на третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров расположился Никита Кучеров из «Тампа-Бэй» — 77 (25+52).

На четвертом месте находится канадец Коннор Макдэвид из «Ойлерз» — 70 (22+48), замыкает пятерку лидеров форвард «Торонто» Митч Марнер — 70 (16+54).

Второй бомбардир среди россиян, Артемий Панарин из «Рейнджерс», расположился на 22-м месте — 56 (22+34).

Фото: NHL.com
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    Источник: HR Новости







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