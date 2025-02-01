Лучшие бомбардиры НХЛ 2024/2025: Кучеров — третий Сегодня, 09:16 Автор: Андрей Моисеев









Список лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 по состоянию на 5 февраля возглавляет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. На счету хоккеиста 20 шайб в 60 передач (80 очков). Второе место занимает немец Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 79 (37+42), на третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров расположился Никита Кучеров из «Тампа-Бэй» — 77 (25+52). На четвертом месте находится канадец Коннор Макдэвид из «Ойлерз» — 70 (22+48), замыкает пятерку лидеров форвард «Торонто» Митч Марнер — 70 (16+54). Второй бомбардир среди россиян, Артемий Панарин из «Рейнджерс», расположился на 22-м месте — 56 (22+34). Фото: NHL.com

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Источник: HR Новости











