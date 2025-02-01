Где находится Беловский район на карте Курской области, слобода Белая

Если смотреть на карту Курской области, Беловский район расположен к юго-западу от областного центра на расстоянии 79 километров.
Слобода Белая является административным центром района. Население — 2590 человек.
Район граничит с Сумской областью Украины, минимальное расстояние от слободы Белая до границы составляет 21 км.
В ночь на 5 февраля взрывное устройство было сброшено на здание администрации Беловского района, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Фото: Google Карты.