Если смотреть на карту Курской области, деревни Леонидово, Александрия, Кругленькое и село Русское Поречное расположены в Суджанском районе, к северу от районного центра.

6 февраля подразделениями группировки войск «Север» сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок, сообщает Telegram-канал Минобороны.

В январе ВС России освободили четыре населенных пункта в Курской области: Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

Фото: Google Карты.