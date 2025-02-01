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Где находится Русское Поречное на карте Курской области

Сегодня, 22:38 Автор: Андрей Моисеев




Александрия, Леонидово, Русское Поречное, Кругленькое на карте Курской области

Александрия, Леонидово, Русское Поречное, Кругленькое на карте Курской области

Если смотреть на карту Курской области, деревни Леонидово, Александрия, Кругленькое и село Русское Поречное расположены в Суджанском районе, к северу от районного центра.

6 февраля подразделениями группировки войск «Север» сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок, сообщает Telegram-канал Минобороны.

В январе ВС России освободили четыре населенных пункта в Курской области: Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

Фото: Google Карты.
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