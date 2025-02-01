HR Новости

Шайбы Овечкина — сколько до рекорда Гретцки

Сегодня, 07:56 Автор: Андрей Моисеев




Статистика Овечкина в НХЛ на сегодня

Продолжаем считать голы Александра Овечкина. Свой первый гол за океаном хоккеист забил 6 октября 2005 года в ворота «Коламбуса». На сегодня на счету капитана «Вашингтона» 879 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче с «Филадельфией», который состоялся в ночь на 7 февраля, Овечкин забил шайбу в конце первого периода.

Чтобы догнать лучшего снайпера за всю историю Уэйна Гретцки, хоккеисту необходимо забить 15 шайб.

В первой тройке самых результативных расположились следующие хоккеисты:

1. Гретцки — 894 (1487 игр)
2. Овечкин — 879 (1464)
3. Горди Хоу — 801 (1767)

Наибольшую результативность Александр показал в свой третий сезон за океаном (65). В девяти сезонах форвард столичного клуба забил 50 и более раз. В истории лиги столько раз за регулярный чемпионат забивали Уэйн Гретцки и Майк Босси.

Фото: thn.com
  • Победа «Вашингтона», 841-й гол Овечкина и три передачи россиян
  • Пора на пенсию? Овечкин не забивает 13 матчей подряд
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Ставки на спорт в Фонбет


    Лучшие бомбардиры НХЛ 2024/2025: Кучеров — третий
    «Клюквенный щербет» 3 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
    «Зимородок» 3 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
    Шайбы Овечкина — сколько до рекорда Гретцки
    Где находится Черкасская Конопелька на карте Курской области
    Карта Курской области: граница с Украиной, районы
    Где находится Русское Поречное на карте Курской области
    «Подслушано в Рыбинске» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода
    Где находится Уланок на карте Курской области
    Где находится Новомлынск на карте Харьковской области


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru