«Зимородок» 3 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода

Турецкий сериал «Зимородок» - история о парне из богатого семейства, которого заставляют жениться, чтобы навести порядок в жизни. В основу сюжета легли события из практики психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.

3 сезон сериала «Зимородок»

Премьера 3 сезона сериала «Зимородок» состоялась 13 сентября 2024 года на турецком телеканале Star TV. В России 20 (93) серию можно посмотреть 7 февраля в онлайн-кинотеатрах Иви (в 19:55) и START (в 21:00).

Дата выхода новых серий:

20 (93) серия — 7 февраля

21 (94) серия — 14 февраля

22 (95) серия — 21 февраля

19 серия должна была выйти по графику 24 января, но ее отложили на неделю из-за трагических событий на горнолыжном курорте в Турции.

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась в Турции на канале Star TV в 2022 году. Заключительный эпизод первого сезона вышел в июне 2023 года. В первом сезоне было снято 36 серий и 37 во втором.

Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

Оригинальное название - Yali Çapkini.

Жанр - драма, мелодрама.

Страна - Турция.

Режиссеры - Бурджу Алптекин.

Актеры - Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.

Фото: Star TV.