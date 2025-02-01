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Лучшие бомбардиры НХЛ 2024/2025: Кучеров — третий

Сегодня, 08:38 Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров

Список лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 по состоянию на 7 февраля возглавляет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. На счету хоккеиста 20 шайб в 63 передачи (83 очка).

Второе место занимает немец Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 81 (38+43), на третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров расположился Никита Кучеров из «Тампа-Бэй» — 79 (25+54).

На четвертом месте находится канадец Коннор Макдэвид из «Ойлерз» — 71 (22+49), замыкает пятерку лидеров форвард «Торонто» Митч Марнер — 70 (16+54).

Второй бомбардир среди россиян, Артемий Панарин из «Рейнджерс», расположился на 21-м месте — 57 (23+34).

Фото: NHL.com
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    Источник: HR Новости







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