Лучшие бомбардиры НХЛ 2024/2025: Кучеров — третий Сегодня, 08:38 Автор: Андрей Моисеев









Список лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 по состоянию на 7 февраля возглавляет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. На счету хоккеиста 20 шайб в 63 передачи (83 очка). Второе место занимает немец Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 81 (38+43), на третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров расположился Никита Кучеров из «Тампа-Бэй» — 79 (25+54). На четвертом месте находится канадец Коннор Макдэвид из «Ойлерз» — 71 (22+49), замыкает пятерку лидеров форвард «Торонто» Митч Марнер — 70 (16+54). Второй бомбардир среди россиян, Артемий Панарин из «Рейнджерс», расположился на 21-м месте — 57 (23+34). Фото: NHL.com

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Источник: HR Новости











