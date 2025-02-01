Где находится Краматорск на карте Донецкой области Сегодня, 10:06 Автор: Андрей Моисеев









Если смотреть на карту Донецкой области, Краматорск расположен к северу от областного центра на расстоянии 75 км, административный центр Краматорского района. Население города составляет 147 тысяч человек. Краматорск — город тяжелого машиностроения, в нем расположена крупная узловая железнодорожная станция. 7 февраля. Гарнизоны ВСУ в Краматорске, Славянске и Северске в ДНР по численности превышают мирное население, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пленного солдата 110-й отдельной механизированной бригады. Фото: Google Карты.

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