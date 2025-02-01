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«Выжить в Самарканде. Игра сезонов» 2 сезон, 4 выпуск: смотреть онлайн

Сегодня, 12:51 Автор: Андрей Моисеев




Шоу Выжить в Самарканде Игра сезонов на ТНТ 4 выпуск

«Выжить в Самарканде. Игра сезонов» — увлекательное реалити-шоу телеканала ТНТ, в котором участвуют самые популярные участники проектов «Выжить в Дубае» и «Выжить в Самарканде».

Съемки 2 сезона шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» прошли осенью 2024 года в одном из древнейших городов Узбекистана и мира, премьера состоялась 19 января 2025 года на телеканале ТНТ. Новые выпуски выходят еженедельно по воскресеньям.

Участники поделены на две команды: звездную и народную. Знаменитости и обычные люди соревнуются в выносливости, смекалке и командном духе.

Ведущие — Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

Участники 3 выпуска — Ольга Серябкина (певица), Анна Седокова (певица), Павел Мамаев (футболист), Митя Фомин (певец), Артем Калайджян (участник Comedy Club), Торнике Квитатиани (спортсмен).

Смотреть онлайн 4 выпуск шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» можно 9 февраля в 18:30 мск в эфире телеканала ТНТ.

Прошлые выпуски доступны в хорошем качестве на Rutube.

Фото: ТНТ.
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    Источник: HR Новости







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