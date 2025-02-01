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Где находится Торецк на карте Донецкой области

Сегодня, 16:17 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Торецк Дзержинск на карте Донецкой области

Торецк на карте ДНР

Если смотреть на карту Донецкой области, город Торецк (до 2015 года — Дзержинск) расположен к северу от областного центра на расстоянии 40 км.

В городе несколько лет назад проживали 35 тысяч жителей. По численности населения он занимал 19-е место в Донецкой области.

До недавнего времени в Торецке производилась добыча каменного угля, функционировали следующие заводы: коксохимический, кислотоупорных изделий и станочных узлов.

7 февраля. ВС России подразделениями группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Дзержинск в ДНР, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Фото: Google Карты.
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