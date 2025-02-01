HR Новости

Шоу «Маска» (2025) 6 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн

Сегодня, 11:47 Автор: Андрей Моисеев




Шоу Маска 6 сезон

В шоу «Маска» звезды российской эстрады выступают в необычных костюмах. Жюри, в которое в первом выпуске войдут Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин, предстоит отгадать, кто скрывается за масками.

Участники шоу «Маска»: Богомол, Боксер, Бык, Вождь, Далматин, Капибара, Коровка, Овечка, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус, Утка и Цыпленок.

Премьера 6 сезона состоится 9 февраля 2025 года на телеканале НТВ. Новые выпуски будут выходить каждую неделю по воскресеньям.

Старые серии можно будет посмотреть на странице канала на Rutube.

Смотреть онлайн 1 выпуск шоу «Маска» на телеканале НТВ 9 февраля 2025, в 20:20 мск.

Фото: НТВ.
  • Шоу «Аватар» (2024) 3 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн
  • «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» 2 сезон, 4 выпуск: смотреть онлайн
    •



    Источник: HR Новости







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Ставки на спорт в Фонбет


    Где находится Макеевка на карте Донецкой области
    Шоу «Маска» (2025) 6 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн
    Где находится Славянск-на-Кубани на карте Краснодарского края
    Дроны ВСУ долетели до Ростова-на-Дону: показать на карте
    Где находится Торецк на карте Донецкой области
    Где находится Дружба на карте Донецкой области
    Карта Донецкой области: ВС РФ освободили 3 населенных пункта за неделю
    «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» 2 сезон, 4 выпуск: смотреть онлайн
    Какого числа православная Пасха и Троица в 2025 году в России
    Где находится Краматорск на карте Донецкой области


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru