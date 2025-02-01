Где находится Электрозавод на карте Москвы, фото пожара

Если смотреть на карту Москвы, Электрозавод расположен на востоке города, рядом со стандией метро «Электрозаводская».

В субботу, 8 февраля, в пятиэтажном административном здании Электрозавода в 18:00 мск произошел пожар. Одна из возможных причин возгорания — неисправность электропроводки или перегруз сети. Сотрудники МЧС спасли 90 человек, ещё 120 эвакуировались самостоятельно, сообщает Telegram-канал Mash.

Четырех человек с признаками отравления угарным газом увезли в больницу.

Фото: Яндекс Карты, соцсети.