Сливовый пирог из «Нью-Йорк Таймс»

Рецепт этого восхитительного пирога опубликован в американской газете «Нью-Йорк Таймс» в конце 80-х и полюбился читателям издания.

Для приготовления блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

Тесто: мука – 120 г, сливочное масло – 110 г, яйцо – 2 шт., сахар – 150 г, соль – щепотка, разрыхлитель теста – 1 ч. л.

Начинка: сливы – 8–12 шт., сахар – 1 ч. л., лимонный сок – 1 ч. л., корица – 1 ч. л.

Начинаем делать пирог. Примерное время приготовления: 55 минут.

Ставим разогревать духовку до 180 °С. В миске перемещайте сахар и сливочное масло, разогретое до комнатной температуры. Затем добавьте муку, яйца, соль и разрыхлитель и вновь тщательно перемешайте.

Сливы необходимо разрезать пополам и удалить из них косточки. Берем форму для запекания диаметром до 25 см, смазываем сливочным маслом. Выкладываем в форму тесто, а сверху кладем половинки слив, поливаем все это лимонным соком и посыпаем сахаром и корицей.

Ставим в духовку на 40–45 минут, затем даем блюду остынуть. Приятного аппетита!

Фото: Нью-Йорк Таймс.