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Разговоры о важном: тема на 17 февраля 2025 года

Сегодня, 11:24 Автор: Андрей Моисеев




Разговоры о важном 17 февраля 2025

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 17 февраля 2025 года, будет посвящен теме «Что значит служить Отечеству?».

Урок приурочен к 280-летию со дня рождения великого русского флотоводца Федора Федоровича Ушакова.

Цель урока — развитие у обучающихся представлений о том, что защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле. Кто выбирает профессию военного, какие ему присущи качества (смелость, героизм, самопожертвование). Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Фото: разговорыоважном.рф.
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