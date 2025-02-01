Где находится ЖК «Центральный» на карте Краснодара

Жилой комплекс «Центральный» на карте Краснодара.
Если смотреть на карту России, Краснодар расположен к югу от Москвы и является административным центром Краснодарского края.
Расстояние от Краснодара до границы с Украиной составляет около 412 км.
10 февраля. Обломки украинского БПЛА, сбитого над Краснодаром, упали на жилой комплекс «Центральный», повредив техническую надстройку на 19 этаже, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Видео момента падения обломков публикует Telegram-канал Kub Mash.
Фото: Google Карты.