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Где находится ЖК «Центральный» на карте Краснодара

Сегодня, 08:17 Автор: Андрей Моисеев




Где находится на карте Краснодар

Жилой комплекс «Центральный» на карте Краснодара.

ЖК Центральный на карте Краснодара

Если смотреть на карту России, Краснодар расположен к югу от Москвы и является административным центром Краснодарского края.

Расстояние от Краснодара до границы с Украиной составляет около 412 км.

10 февраля. Обломки украинского БПЛА, сбитого над Краснодаром, упали на жилой комплекс «Центральный», повредив техническую надстройку на 19 этаже, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Видео момента падения обломков публикует Telegram-канал Kub Mash.

Фото: Google Карты.
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