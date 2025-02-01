Где находится ЖК «Центральный» на карте Краснодара Сегодня, 08:17 Автор: Андрей Моисеев









Жилой комплекс «Центральный» на карте Краснодара. Если смотреть на карту России, Краснодар расположен к югу от Москвы и является административным центром Краснодарского края. Расстояние от Краснодара до границы с Украиной составляет около 412 км. 10 февраля. Обломки украинского БПЛА, сбитого над Краснодаром, упали на жилой комплекс «Центральный», повредив техническую надстройку на 19 этаже, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. Видео момента падения обломков публикует Telegram-канал Kub Mash. Фото: Google Карты.

Где находится Славянск-на-Кубани на карте Краснодарского края Где находится Новоминская на карте Краснодарского края























