HR Новости

Простой способ избавиться от клещей, как избежать укуса

Сегодня, 14:46 Автор: Андрей Моисеев




Простой способ избавиться от клещей

Многие знают, что укусы клещей могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Поэтому каждый должен знать, как с ними бороться.

Эксперты давно определили средства борьбы с этими членистоногими. Наиболее эффективным для борьбы с ними они считают эфирное масло гвоздики. Перед поездкой на дачу или прогулкой в лес достаточно нанести на тело такое масло и на несколько часов вы можете забыть об укусах клещей.

Не следует пренебрегать и другими полезными советами. Одежда для прогулок должна плотно прилегать к телу, обувь лучше выбирать не только удобную, но и высокую. На всякий случай после возвращения домой нужно внимательно осмотреть свою кожу.

Следуя этим несложным советам, вы проведете свой отдых без неприятных последствий.

Фото: РИА Новости
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    Источник: HR Новости







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