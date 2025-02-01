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Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей, результаты

Сегодня, 14:55 Автор: Андрей Моисеев




В начале декабря состоялись восемь матчей последнего перед зимним перерывом 18-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты.

«Спартак» обыграл на своем поле «Пари НН» (3:0), «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» (3:1), «Зенит» проиграл дома «Акрону» (1:2), «Рубин» одержал гостевую победу над махачкалинским «Динамо» (3:2).

Московское «Динамо» одержало победу над «Химками» (4:1), «Факел» уступил в Воронеже ЦСКА (0:1), «Ахмат» победил «Оренбург» (1:0), «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0).

Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 перед 19-м туром выглядит следующим образом.

Турнирная таблица РПЛ на сегодня

Расписание матчей 19-го тура:

28 февраля: 19:00 Динамо Мх – Локомотив.

1 марта: 14:00 Пари НН – Акрон, 16:30 Зенит – ЦСКА, 19:00 Ахмат – Рубин, 19:30 Краснодар – Крылья Советов.

2 марта: 14:00 Химки – Факел, 16:30 Спартак – Оренбург, 19:30 Ростов – Динамо М.
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    Источник: HR Новости







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