HR Новости

Расписание матчей 19 тура РПЛ сезона 2024/2025

Сегодня, 15:09 Автор: Андрей Моисеев




Расписание матчей 19 тура РПЛ

В 19 туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона 2024/2025 состоятся два матча с приставкой «супер». «Зенит» будет принимать на своем поле ЦСКА, а московское «Динамо» проведет матч в гостях с «Ростовом».

Лидер чемпионата «Краснодар» будет играть дома с «Крыльями Советов», «Спартак» сыграет в Москве с «Оренбургом», «Локомотив» отправится в гости к махачкалинскому «Динамо».

Расписание матчей 19 тура РПЛ:

28 февраля: 19:00 Динамо Мх – Локомотив.

1 марта: 14:00 Пари НН – Акрон, 16:30 Зенит – ЦСКА, 19:00 Ахмат – Рубин, 19:30 Краснодар – Крылья Советов.

2 марта: 14:00 Химки – Факел, 16:30 Спартак – Оренбург, 19:30 Ростов – Динамо М.
  • Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей, результаты
  • «Матч ТВ» убрал из эфира три матча второго тура РПЛ
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Ставки на спорт в Фонбет


    Показать Покровск (Красноармейск) на карте Донецкой области
    Расписание матчей 19 тура РПЛ сезона 2024/2025
    Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей, результаты
    Простой способ избавиться от клещей, как избежать укуса
    «Против всех» 3 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
    Карта Курской области: граница с Украиной, районы
    Где находится Рыльск на карте Курской области
    Где находится поселок Афипский на карте Краснодарского края
    «Первый отдел» 4 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
    Где находится ЖК «Центральный» на карте Краснодара


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru