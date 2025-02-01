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Дроны ВСУ долетели до Саратова и Энгельса: показать на карте, сколько километров

Сегодня, 07:44 Автор: Андрей Моисеев




Саратов и Энгельс на карте Саратовской области

Саратов и Энгельс на карте

Если смотреть на карту России, Саратовская область расположена к юго-востоку от Москвы. Расстояние от столицы России до Саратова и Энгельса составляет 726 км.

Население Саратова составляет 887 тысяч жителей. Во втором по численности населения городе Саратовской области Энгельсе проживает 222 тысячи человек.

Расстояние от Саратова до границы с Украиной по прямой составляет 612 км.

11 февраля. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов над территорией Саратовской области. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове, сообщает в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Фото: Google Карты.
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