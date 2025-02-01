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Показать на карте Украины: ВС России нанесли массированный ракетный удар

Сегодня, 14:18 Автор: Андрей Моисеев




Карта Украины на карте с областями и городами

Карта Украины с областями и крупными городами с учетом вхождения в РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Со стороны России с Украиной граничат новые территории, а также Брянская, Курская и Белгородские области.

11 февраля. ВС РФ нанесли массированный удар ракетами «Калибр» по газовым месторождениям Украины, сообщает Telegram-канал Mash. Основные прилёты пришлись на Полтавскую, Харьковскую и Днепропетровскую области (Глинско-Солоховский нефтегазоносный район и Яблунивский газопромысел). «Герани» запускали по целям (предварительно, нефтебазам) в Харькове.
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