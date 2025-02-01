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Где находится Свердликово на карте Курской области

Сегодня, 21:26 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Свердликово на карте Курской области

Свердликово на карте Курской области

Если смотреть на карту Курской области, село Свердликово расположено в Суджанском районе, в 10 километрах к северо-западу от Суджы.

Ранее в селе проживали 543 человека. Село граничит с Украиной, расстояние до границы составляет 500 метров.

11 февраля. Больше 500 бойцов ВСУ попали в огневой мешок в районе села Свердликово, их окружили наши в ходе контрнаступления со стороны реки Локни, сообщает Telegram-канал Mash. Село находится под контролем ВС РФ, бойцы из 106 дивизии зачищают населенный пункт.

Фото: Google Карты.
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