Где находятся на карте Запорожская АЭС и Энергодар

Если смотреть на карту Запорожской области, Запорожская АЭС расположена к юго-западу от областного центра, на левом берегу Днепра.

Атомная электростанция в городе Энергодар была введена в эксплуатацию в 1984 году. На сегодняшний день это самая крупная электростанция в Европе.

В городе Энергодар проживают 53 тысячи человек.

12 февраля. Украинские беспилотники нанесли удар по автомобильной стоянке в Энергодаре и по территории, приближенной к Запорожской АЭС, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

Фото: Google Карты.