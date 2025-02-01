Названы главные претенденты на «Харт Трофи» в 2025 году

«HR Новости» составило рейтинг претендентов на получение «Харт Трофи» в сезоне 2024/2025.

Возглавляет список кандидатов на получение приза самому ценному хоккеисту по итогам регулярного сезона форвард «Колорадо» Натан Маккиннон. На второе место мы поставили голкипера «Виннипега» Коннора Хеллебайка, на третье — нападающего Никиту Кучерова из «Тампа-Бэй».

Маккиннон — главный ассистент не только в «Эвеланш», но и во всей лиге. Натан на 25 ассистов опережает в «Эвеланш» идущего вторым по этому показателю защитника Кейла Макара.

Хеллебайк лидирует среди всех вратарей по проценту отраженных бросков (92,5%), по пропущенным в среднем шайбам (2,06) и шатаутам (шесть) и с большим отрывом по количеству побед (34). «Джетс» идет на первом месте в чемпионате.

Без преувеличения, без Кучерова у «Тампы» было бы мало шансов на попадание в плей-офф. Кучеров на 21 передачу опережает в своей команде Виктора Хедмана и Брэндона Хагеля, а по очкам разрыв от Хагеля также внушительный (20).

Фото: USA Today.