Где находится Гомель на карте Белоруссии

Если смотреть на карту, Гомель расположен к юго-востоку от Минска. Расстояние от столицы Белоруссии до административного центра Гомельской области составляет по прямой 283 километра.

Население Гомеля составляет 501 тысячу человек.

Гомельская область на востоке граничит с Брянской областью России, а на юге имеет границу с Украиной. Расстояние от Гомеля до границы с Украиной составляет около 35 км.

13 февраля. О работе ПВО по беспилотникам сообщили жители из деревни Романовичи под Гомелем, а также гомельского микрорайона Волотов, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Google Карты.