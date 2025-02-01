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Где находится Гомель на карте Белоруссии

Сегодня, 09:12 Автор: Андрей Моисеев




Гомель на карте Белоруссии

Карта Гомельской области

Если смотреть на карту, Гомель расположен к юго-востоку от Минска. Расстояние от столицы Белоруссии до административного центра Гомельской области составляет по прямой 283 километра.

Население Гомеля составляет 501 тысячу человек.

Гомельская область на востоке граничит с Брянской областью России, а на юге имеет границу с Украиной. Расстояние от Гомеля до границы с Украиной составляет около 35 км.

13 февраля. О работе ПВО по беспилотникам сообщили жители из деревни Романовичи под Гомелем, а также гомельского микрорайона Волотов, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Google Карты.
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