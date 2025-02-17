Разговоры о важном: тема на 17 февраля 2025 года

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 17 февраля 2025 года, будет посвящен теме «Что значит служить Отечеству?».

Урок приурочен к 280-летию со дня рождения великого русского флотоводца Федора Федоровича Ушакова.

Цель урока — развитие у обучающихся представлений о гражданском долге и служении Отечеству на примере адмирала Ф. Ф. Ушакова и святителя Тихона, уважения к историческим традициям, нравственным примерам, чувства патриотизма и ответственности за судьбу Родины, потребности в развитии таких нравственных качеств, как честь, добросовестность, ответственность. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Ближайшие темы «Разговоры о важном»:

24 февраля — Моя малая родина

3 марта — Международный женский день

10 марта — Массовый спорт в России

17 марта — День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека

Фото: разговорыоважном.рф.