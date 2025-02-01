Фигурное катание 1 канал: смотреть онлайн прямой эфир Гран-при России Сегодня, 10:16 Автор: Андрей Моисеев









Финал Гран-при России по фигурному катанию проходит в эти дни в Красноярске. 15 февраля будут разыграны первые медали. Откроют субботние прокаты танцоры (11:00 мск), затем с короткой программой выступят женщины (12:45), а мужчины сегодня определят сильнейших (14:45). После короткой программы у парней лидируют Марк Кондратюк (104,70 балла), Петр Гуменник занял вторую строчку (104,50), а замкнул тройку лидеров Евгений Семененко (100,49). Чемпион России Владислав Дикиджи идет четвертым (99,14). Смотреть онлайн прямой эфир финала Гран-при России по фигурному катанию можно на 1 канале. В воскресенье золотые медали разыграют женщины, спортивные пары и танцоры. Фото: Первый канал.

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Источник: HR Новости











