HR Новости

Шоу «Маска» (2025) 6 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн

Сегодня, 11:36 Автор: Андрей Моисеев




Шоу Маска 6 сезон

В шоу «Маска» звезды российской эстрады выступают в необычных костюмах. Жюри, в которое входят Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и приглашенная звезда, предстоит отгадать, кто скрывается за масками.

Участники шоу «Маска»: Богомол, Боксер, Бык, Вождь, Далматин, Капибара, Коровка, Овечка, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус, Утка и Цыпленок.

Премьера 6 сезона состоялась 9 февраля 2025 года на телеканале НТВ. Новые выпуски выходят каждую неделю по воскресеньям.

В 1 выпуске единоразовый иммунитет от выбывания получил Сокол.

Смотреть онлайн 2 выпуск шоу «Маска» на телеканале НТВ 16 февраля 2025, в 20:20 мск.

Фото: НТВ.
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    Источник: HR Новости







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